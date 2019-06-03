До конца II квартала 2019 года Mail.ru Group и контролирующий акционер группы МегаФон запустят платформу автоматизации логистики. «МегаФон Карго» создаётся под «долгосрочное стратегическое взаимодействие с Mail.ru Group». Сейчас платформа прошла тесты с перевозчиками «DPD в России» и «Деловыми линиями», рассказал представитель оператора связи изданию «Грузовики и дороги». Подробности о платформе оператор раскроет завтра 4 июня.

В сентябре 2018 года Mail.ru, МегаФон и РФПИ [суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации] объявили о создании маркетплейса Aliexpress Russia, совместно с китайцами из Alibaba Group, последним в проекте принадлежит самая большая, но не контрольная доля — 48%. Российское антимонопольное ведомство получило ходатайство партнёров о регистрации совместного предприятия в мае 2019 года.

Формально в России работает «дочка» Ali — логистическая компания Cainiao, однако полный цикл доставки китайцы делают через российских партнёров, например вышеупомянутую DPD, а так же крупнейшую грузовую авиакомпанию AirBridgeCargo, каналы «Почты России».