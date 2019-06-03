ЦБ запустил пилотный проект, призванный выработать алгоритм верификации электронной почты граждан при их взаимодействии с банками. Первые итоги будут подведены уже на этой неделе, а после обсуждения с рынком должны стать основой для нового нормативного акта, сообщил «Коммерсант». Кроме того, регулятор должен определить, что можно отправлять по электронной почте, а что нет.

Осенью 2017 года российский Конституционный суд разъяснил правоприменителям, что хотя владельцы почтовых сервисов не имеют прав доступа к хранящейся в email информации, даже сама по себе пересылка пользователями через email заведомо закрытых сведений — это нарушение прав владельца сведений.

Подробностей о том, как верифицировать email будет тот же американский Gmail (и будет ли вообще), у издания пока нет. На практике с неверифицированными почтовыми ящиками в Америке работают даже органы госвласти, например налоговики. По американским нормам эта переписка прозрачна для властей США.