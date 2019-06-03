Самыми быстрорастущими ритейлерами по показателям выручки по итогам 2018 года оказались Ozon (76,6%; 35,5 млрд руб. без НДС) и Wildberries (74,3%; 94,2 млрд руб.). Данные опубликовал «Коммерсант» со ссылкой на ежегодное исследование Infoline Retail Russia Top-100. Интернет-продавцы обогнали по темпам роста (а зачастую и по абсолютном объёму выручки) традиционные продуктовые, аптечные и сети дискаунтеры. Среди последних наиболее активно росли аптеки. Антирекорды среди онлайн-ритейлеров бьёт «Юлмарт» — на фоне многолетнего корпоративного конфликта выручка продавца в прошлом году упала на 41%, до 14,5 млрд руб., что приблизительно в 2,5 раз меньше, чем у «Озона» и в ~ 6,5 раз меньше, чем у Wildberries.

В середине 2016 «Юлмарт» лидировал среди магазинов Рунета по расчётам Ruward и Data Insight, но уже в следующем рейтинге за 2017, на фоне внутренних проблем, попал лишь на 8-е место.