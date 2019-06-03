Китайцы, переживающие тяжёлые времена после попадания под американские санкции, купили технологи и наняли большую часть команды разработчика системы распознавания лиц "Вокорд", выяснили "Ведомости". Неофициально сделку оценивают в 40-50 миллионов долларов, что в разы дешевле [по утверждению одного из источников в "десятки раз"], чем себя оценивают те же американцы, занятые аналогичными разработками, но последние больше не продают ничего Huawei (прим.: сделка планировалась до введения санкций против китайцев).

Формально сделка структурирована через продажу компании "Игл софтлаб", а не самого "Вокорда" китайскому и гонконгскому юрлицам Huawei.