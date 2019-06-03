Китайцы, переживающие тяжёлые времена после попадания под американские санкции, купили технологи и наняли большую часть команды разработчика системы распознавания лиц "Вокорд", выяснили "Ведомости". Неофициально сделку оценивают в 40-50 миллионов долларов, что в разы дешевле [по утверждению одного из источников в "десятки раз"], чем себя оценивают те же американцы, занятые аналогичными разработками, но последние больше не продают ничего Huawei (прим.: сделка планировалась до введения санкций против китайцев).
Формально сделка структурирована через продажу компании "Игл софтлаб", а не самого "Вокорда" китайскому и гонконгскому юрлицам Huawei.
"Игл софтлаб" учредили в декабре 2018 г. однофамильцы сооснователя и технического директора "Вокорда" Алексея Кадейшвили и совладельца компании Вячеслава Кузьмичева – Любовь Кадейшвили (до сделки ей принадлежало 23,6% компании) и Владимир Кузьмичев (6,43%). Акционерами компании также были фонды "С-групп венчурс" (17,67%, управляется "Севергрупп" Алексея Мордашова) и "Лидер-инновации" (44,17%, УК "Лидер"), которые одновременно являются основными владельцами "Вокорд софтлаба". У "Игл софтлаба" также было 14 миноритариев, как минимум шестеро, судя по информации в социальных сетях, публикациям и патентам, являются сотрудниками "Вокорда". Еще один бывший миноритарий, Олег Генин, – действующий гендиректор "Вокорд софтлаба".
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