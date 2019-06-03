Президент и основной владелец второго по величине в России интернет-провайдера «ЭР-Телеком» (бренд Дом.ru) Андрей Кузяев рассказал «Коммерсанту», что по его мнению интернет-сервисы и производители контента должны жить по правилам Кузяева:

«Производители контента, поставщики сервисов — они ездят по дорогам, которые мы построили на свои частные деньги, поэтому должны жить по нашим правилам […]. Позиция относительно сетевой нейтральности у меня такая: я вложил свои деньги в строительство этих сетей, они принадлежат моей компании, и я буду делать все, что выгодно для моих клиентов и для меня».

Комментарий Roem.ru: собственных разработок Дом.ру нет в рейтингах самых популярных контентных сервисов. Можно предположить, что абонентов Дом.ру, как и всех остальных абонентов в России, привлекают вовсе не локальные ресурсы, созданные авторами из команды Дом.ru. Абонентская плата вносится за возможность доступа к совсем другим, независимым от Дом.ru площадкам. И наоборот — провайдеры без подключения к популярным площадкам абонентам не нужны.

Значит было бы справедливо, если бы «ЭР-Телеком» оплатил интернетчикам расходы по созданию тех же ВК, YouTube, киношных, музыкальных, книжных, игровых и всех остальных интернет-площадок?

В 2018 году Дом.ru запустил мультиплатформенный интернет-сервис «Дом.ru Movix» для Smart TV, ПК, ноутбуков, планшетов и смартфонов в котором есть все телеканалы «Дом.ru TV» и онлайн-кинотеатр с платной видеотекой. В связи с позицией главы Дом.ru, доступность конкурентов Movix через провайдера вызывает лёгкое опасение.