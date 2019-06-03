В Яндекс.Такси теперь можно вызвать грузовую машину. В минимальную стоимость заказа — 949 рублей — входят 20 минут на погрузку вещей, а также первые 10 минут и пять километров поездки. За услуги грузчиков нужно будет доплатить — работа одного человека стоит приблизительно шесть рублей за минуту.

Конкуренты из такси «Максим» добавили в приложение вызов грузовых автомобилей, автобусов и эвакуаторов 2 года назад — в июне 2017. В мае 2019 магазин «220 Вольт» запустил android-приложение «Курьер220» — за 20000 рублей владельцы грузовиков и крупных легковых машин смогут заключить «курьерский контракт» и получить доступ к заказам на перевозку. «Uber для грузов» развивает проинвестированный Александром Мамутом (Rambler) сервис Deliver.