Rambler Group объявил о назначении Рафаэля Абрамяна CEO группы. Он будет отвечать за её общее развитие. Управление поделят между собой новый CEO и правление — в последнее войдут лидеры основных бизнес- и функциональных подразделений группы.

Один из членов Правления уже выбран и подчинён Абрамяну. В Rambler&Co вводится должность управляющего директора, её займёт Максим Тадевосян, он будет курировать медиа-блок из Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru, Rambler.Касса, LiveJournal, блока Коммерция, блока IT и сервиса Рамблер Касса.

За стратегию группы будет отвечать Совет директоров из 3 представителей Сбербанка, 3 A&NN (управляющая компания Александра Мамута) и одного из Era Capital (структура предпринимателя Екатерины Лапшиной).

В прошлом Абрамян и Тадевосян несли похожие обязательства, но тогда исключительно для самой Rambler Group, а не нового состава собственников. С июля 2018 интернет-компанией руководил управляющий комитет, в который входили Александр Мамут, Надежда Ермакова, Рафаэль Абрамян и Екатерина Лапшина. Данный формат коллективного управления Rambler отменил.

В мае 2019 года Сбербанк получил в залог основные юрлица группы «Рамблер» Александра Мамута (включая Okko). Госбанк получил 46,5% долю Rambler&Co в обмен на обязательства по покрытию долгов интернет-компании.