«Сбербанк» и «Яндекс» готовятся поделить доли в совместных предприятиях. «Яндекс» выкупит долю банка в «Яндекс.Маркете» (у каждой компании по 45%, еще 10% у топов «Маркета»). На это могут уйти 90−96 млрд рублей. «Сбербанк» заберет у IT-гиганта акции Яндекс.Денег (25%) и сам продукт, после чего бренд «Яндекс.Денег» может перестать существовать. Компании пока находятся в процессе обсуждения реструктуризации, подтвердил первый зампред правления «Сбербанка» Лев Хасис.

Кроме того, «Яндекс» продаст до 5% акций класса «А», покупателем может стать инвестиционная компания Millhouse Романа Абрамовича и банка ВТБ, рассказали источники The Bell. При нынешнем курсе акций «Яндекса» размещение может принести $670 млн. В начале года компания разместила облигации на $1,25 млрд, до этого у компании было около $1,43 млрд. Таким образом, после выкупа «Маркета» от 229 млрд рублей останется как минимум 133 млрд.

Яндекс получит право развивать собственные проекты в финтехе -- со «Сбербанком» была договорённость этого не делать.

Информация о возможном завершении партнерства банка и «Яндекса» появилась еще осенью 2019 года, когда «Сбербанк» закрывал сделку по созданию совместного предприятия с Mail.ru Group. Тогда же «Сбербанк» продал «золотую акцию Яндекса» ему же за символическую сумму в €1. Вместо неё для контроля над потенциальными политическими рисками «Яндекса» был создан некоммерческий Фонд общественных интересов.

ВТБ может стать новым банком-партнёром Яндекса: они уже готовят совместный сервис «Яндекс.Инвестиции» для непрофессиональных инвесторов.