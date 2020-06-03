Avito сможет использовать Яндекс.Такси для доставки пользовательских заказов «день в день», подтвердили «Коммерсанту» представители компаний. Услуга будет работать в Москве, Санкт-Петербурге и 13 других крупных городах.

Весной 2020 года «Яндекс.Такси» начали развозить заказы от сетей «Детский мир», Leroy Merlin, «ВкусВилл», Hoff, Tele2 и «Дикси», отмечают в пресс-службе компании. Чтобы поддерживать спрос, «Яндекс.Еда» ранее за счет инфраструктуры такси расширила географию доставки как минимум на 30 новых городов. На пике пандемии доля доставки в заказах агрегатора могла достигать 10% от общего числа, однако по итогам года она вряд ли превысит 5% и будет постепенно снижаться.

Продавцы на Avito тоже приспосабливают бизнес к пандемии и предлагают актуальные товары, которые площадка даже показывает в рекомендациях и предлагает в поисковых подсказках: кремы, защищающие от 5G-излучения с алюминием, зато без ГМО, противовирусные амулеты и обереги, «блокаторы вируса» (которые за последние недели подешевели в среднем в 10 раз).