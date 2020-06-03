Разработчики приложений, которые «помогают избежать физического контакта людей», получат гранты на миллиард рублей. Это предложение содержится в плане действий правительства по восстановлению экономики, предложенном премьером Мишустиным Путину. План уже одобрен президентом.

«Решения для социального дистанцирования, удаленной работы, учебы и досуга, онлайн-занятости, рекомендательные и коммуникативные сервисы и телемедицина» названы названных приоритетными в ИТ-отрасли. Поддерживать их планируется «в форме грантов через институты развития и субсидирования спроса».

Опрошенные Forbes эксперты считают, что идея поддержать «изоляционные» стартапы возникла из-за роста популярности решений для удаленной работы, в том числе в госсекторе. Представители госструктур опасаются пользоваться зарубежными сервисами и отдавать им чувствительные данные. Российские продукты оказались не готовы к повышенным нагрузкам и требованиям по функциональности. Сумму эксперты сочли не слишком большой и выразили мнение, что нужны не столько деньги, сколько снятие регуляторных барьеров.

Для поддержки будут на конкурсной основе отобраны около 300 проектов на разных стадиях развития