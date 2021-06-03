Издание VTimes сегодня подтвердило появившиеся вчера слухи о своём закрытии. Признание иноагентом отпугнуло от площадки и рекламодателей, и источники информации («многие чиновники, бизнесмены и даже аналитики опасаются давать комментарии „иноагенту“ — и мы тоже понимаем почему»). Редакция VTimes подчёркивает, что не планировала создавать оппозиционное СМИ и «инструмент пропаганды». Запускалось «качественное и независимое медиа, площадка для свободного обмена конструктивными мнениями» с «позитивными примерами и идеями для развития бизнеса и общества», без «закрывания глаз на существующие проблемы и ухода от острых тем».

Краудфандинга на финансирование издания оказалось недостаточно, бизнес-модель сломалась, Vtimes решили перестать выходить в День независимости России, 12 июня. Редакция пообещала не отказываться от своих принципов и не уходить из профессии.

VTimes просуществовали почти год, запустившись в конце июля 2020 в виде рассылки и страниц в соцсетях, и осенью — на сайте. Финансировать издание планировалось с помощью рекламы и пожертвований — от платного доступа к материалам и привлечения инвесторов отказались.

Сотрудниками издания станли бывшие заместители главного редактора «Ведомостей» Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян, редакторы отдела экономики Елизавета Базанова и международного отдела Михаил Оверченко корреспонденты Екатерина Мереминская, Александра Чунова, арт-директор Григорий Кравченко и другие. Дерк Сауэр, основатель «Ведомостей», выступил советником.