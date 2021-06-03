Сергей Гордеев сказал на ПМЭФ-2021, что Яндекс в сервисе «Аренда» скопировал «ПИК-Аренду». Последняя появилась в 2018 году, к 2020 году через неё сдавалось 500−1000 квартир в месяц (по собственным данным компании). «Яндекс.Аренда» официально запустилась на этой неделе.

Все три сервиса, включая «Сдай-Сними» от Cian, обещают помочь владельцу квартиры сдать её: подобрать жильцов, проверив их платежеспособность и надежность, организовать показы, помочь с оформлением документов, сделать страховку от ущерба со стороны жильцов, компенсировать простой, если жильцы съедут раньше срока.

Различаются детали: «Циан» может взять на себя оплату налога арендодателя как самозанятого, Яндекс берет за сервис плату только с арендатора, у компаний разная сумма страховки и компенсации простоя. «ПИК Аренде» платит жилец — единоразово 50% от стоимости месячной аренды — и собственник, 30% соответственно. «Циан» и Яндекс продвигают квартиру на собственных площадках поиска недвижимости, «ПИК»

За пределы Москвы «ПИК Аренда» вышла в 2020 году, заработав в Санкт-Петербурге. «Циан» запустил свой сервис в феврале 2021 года в Москве и области, Петербурге и области. Аренда Яндекса работает в Москве и некоторых регионах области.

Гордеев считает, что у Яндекса «нет времени на инновации, бизнес-модель компании сейчас заключается в „copy-paste“».

«При этом они не рискуют, потому что уже готовую технологию заимствуют, ничего не вкладывают и не мучаются, все остается на изобретателях. Таким образом заимствует инновации. Можно другим словом это назвать, можно сказать, что они воруются, копипастятся или воруются», — сказал Гордеев. «Мы сделали бизнес, а компания „Яндекс“ взяла его и скопипастила. Скопипастила всю бизнес-модель, всю рекламу, все лендинги. Просто вообще решила не заморачиваться, а взять и подчистую слизать».

В Яндексе рассказали «Ведомостям», что компания запустила сервис на основе анализа потребностей пользователей и считает, что здоровая конкуренция пойдет на пользу рынку