Российские ученые разрабатывают алгоритм для поиска манипуляций, который можно было бы использовать для автоматической проверки контента.

"В будущем этот алгоритм может лечь в основу программного обеспечения, которое позволит автоматически обрабатывать тексты для выделения в них манипулятивных конструкций", - рассказала профессор РГГУ, директор Научно-образовательного центра когнитивных программ и технологий Вера Заботкина