Российские ученые разрабатывают алгоритм для поиска манипуляций, который можно было бы использовать для автоматической проверки контента.
"В будущем этот алгоритм может лечь в основу программного обеспечения, которое позволит автоматически обрабатывать тексты для выделения в них манипулятивных конструкций", - рассказала профессор РГГУ, директор Научно-образовательного центра когнитивных программ и технологий Вера Заботкина
(когнитивные алгоритмы работающие в нашей редакции полагают, что РГГУ хочет денег.
Если говорить серьёзно, маркеров манипулятивных текстов очень много. Основной — это выбор словаря используемого автором (знаменитое "наши доблестные разведчики" и "их коварные шпионы" дало множество ростков). Более того, на текущий момент в прессе и многих научных трудах немапулятивных текстов практически нет. При чтении любого текста необходимо вычленять из него фактическую основую и переводить публичное высказывание в сокрытое желание автора этого высказывания)
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