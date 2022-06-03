Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство, заявили РБК в пресс-службе Роскомнадзора в ответ на просьбу прокомментировать сообщение Proton VPN о возможной блокировке.

По идее, текущее законодательство требует от VPN-провайдеров в России банить те же самые сайты, которые банят обычные провайдеры, но такое поведение, разумеется, будет подрывать бизнес-модель и популярность VPN-сервисов.

При этом дистрибуция забаненных в России медиа и медиаплатформ в существенной части опирается на аудиторию, пользующуюся VPN, поэтому логично, что при росте популярности VPN-сервисов РКН попросили уделить больше внимания этому вопросу.

Поскольку рынок VPN-сервисов сильно дефрагментирован, проблему проще решать в общем виде, через блокировку VPN-трафика в принципе, чем через вычленение конкретных хостов c которыми осуществляется VPN-соединение.

При этом страдать больше всего будут пользователи наиболее популярных и широко распространённых бесплатных сервисов.