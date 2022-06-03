Российские компании-разработчики ПО могут не досчитаться 300 млрд руб. в 2022 г. На это повлияли антироссийские санкции, из-за которых значительно сократится экспорт отечественного софта и услуг по его разработке, заявил президент «Руссофт» Валентин Макаров. «Экспорт в развитые страны по итогам первого полугодия и года снизится, — говорит Макаров. — По моей оценке на 50%, по оценке более знающих людей на 75%». Таким образом, выручка компаний в этом сегменте может снизиться в 2-4 раза. Это произойдет из-за отказа клиентов от работы с Россией. По его словам, ни рост импортозамещения, ни средства Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) не смогут компенсировать эти потери.

Макаров предлагает использовать для поддержки отрасли средства, перенаправленные с других госпрограмм. Среди них — средства фонда Росинфокоминвест, которые после его закрытия должны перейти в РФРИТ и быть направлены на зарубежный маркетинг российской ИТ-индустрии.