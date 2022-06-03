Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож был включен в санкционный список Евросоюза. Об этом сообщается в журнале Европейского союза. Всего под ограничения попали 65 физических лиц и 18 организаций из России, связанных с оборонных сектором, политической деятельностью, а также работой в СМИ. В обосновании санкций в отношении Воложа указано, что в число акционеров «Яндекса» входят гобанки — «Сбербанк» и ВТБ. Также в 2019 году «Яндекс» согласился на реструктуризацию, после которой «золотая акция» была передана Фонду общественных интересов, созданному для «защиты интересов России».
В конце апреля финский дата-центр «Яндекса» отключили от электричества, расположенный в финском городе Мянтсяля, отключили от основного источника электропитания и переключили на дизельный генератор. В мае отделение сменило название. Сейчас оно находится под наблюдением властей. Акции «Яндекса» после объявления новости упали по состоянию на 16-40 МСК на 14,17%.
Позднее «Яндекс» объявила о том, что Аркадий Волож покинет пост гендиректора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие должности в международных «дочках». «Я считаю решение комиссии нелогичным. Однако пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров. Это защитит интересы компании и всех наших акционеров. При этом я продолжу помогать компании и ее команде», — сказал Волож.
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Все там будут до восстановления полного железного занавеса. Вы что-нибудь знаете про фондовый рынок Кубы и КНДР?
Я думаю, ты тоже не знаешь.
Но явно спрашиваешь не то, что хотел спросить.
Ты имел в виду, очевидно, положение национальных компаний из КНДР и Куба на мировом фондовом рынке.
Это всё равно что интересоваться курсами акций советских компаний на фондовых биржах в 1970 году.
После санкций в адрес НРД, отечественный фондовый рынок точно ближе стал к Ирану. Даже страны СНГ будут от нас шарахаться в разные стороны.
А зачем вообще нужен "отечественный фондовый рынок"?
В рыночной экономике только через фондовый рынок можно получить независимую от государства пенсию путем вложения в дивидендные активы.
Или не получить.
https://www.rbc.ru/economics/08/10/2008/5703cf749a79473dc8149867
Или не получить.
https://www.rbc.ru/economics/08/10/2008/5703cf749a79473dc8149867
В 2000 году, когда лопнул пузырь доткомов, американские пенсионеры впервые с Великой Депрессии тридцатых годов потеряли свои пенсионные накопления — они практически все вложили их в акции крайне перспективных интернет-компаний, потому что в этом их убедили журналисты, официальные лица и финансовые консультанты.
Фондовый рынок здесь послужил аналогом природных сил — это ж форс-мажор, никто не управляет курсом, так что никто не виноват, само так получилось.
Хотя, конечно, это была финансовая пирамида, продвигавшаяся всем
обществом, медийным классом, да и государством.
В 2008 такое же ошкуривание масс лохов было проделано в сфере ипотеки.
Фондовый рынок — игра с нулевой суммой. Сто лохов отдают деньги одному нелоху. А "рынок" это легитимизирует, скрывает природу обмана под идеологией свободного рынка.
Кстати, лохов хотели ещё ошкурить в 2004, на акциях биотеха. Но потом ястребы и воры договорились и вторглись в Ирак вместо этого.
И биотех аккуратно сдули (сами технологии никуда не делись, сдули пузырь).
У них там вообще четырёхлетние циклы: пузырь-война-пузырь-война.
Что это значит? В Иране есть свой фондовый рынок? Чем он плох? Что с ним не так?
Да, наследие совка умы не отпускает. Нужно ждать смены поколений.
Если думать в таком ключе, то и развал СССР — это искуственный форс-мажор, перераспределение собственности от моего деда к Ашманову и Воложу. Очень удобно. Компенсацию можно затребовать и санкции оправдать.