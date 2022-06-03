Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож был включен в санкционный список Евросоюза. Об этом сообщается в журнале Европейского союза. Всего под ограничения попали 65 физических лиц и 18 организаций из России, связанных с оборонных сектором, политической деятельностью, а также работой в СМИ. В обосновании санкций в отношении Воложа указано, что в число акционеров «Яндекса» входят гобанки — «Сбербанк» и ВТБ. Также в 2019 году «Яндекс» согласился на реструктуризацию, после которой «золотая акция» была передана Фонду общественных интересов, созданному для «защиты интересов России».

В конце апреля финский дата-центр «Яндекса» отключили от электричества, расположенный в финском городе Мянтсяля, отключили от основного источника электропитания и переключили на дизельный генератор. В мае отделение сменило название. Сейчас оно находится под наблюдением властей. Акции «Яндекса» после объявления новости упали по состоянию на 16-40 МСК на 14,17%.

Позднее «Яндекс» объявила о том, что Аркадий Волож покинет пост гендиректора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие должности в международных «дочках». «Я считаю решение комиссии нелогичным. Однако пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров. Это защитит интересы компании и всех наших акционеров. При этом я продолжу помогать компании и ее команде», — сказал Волож.