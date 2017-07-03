Обновлено 16:10. Банить будут (могут) веб-страницы VPN-сервисов, инструкции, а не программы:

«ФНС России не обладает правом блокировки программ для ЭВМ, позволяющих получить доступ к сайту в сети интернет, а выносит решения относительно сайтов или их страниц в сети интернет, содержащих информацию, запрещенную для распространения на территории Российской Федерации, в том числе где содержатся такие программы», — сообщили RNS в ФНС.

Совместный приказ Роскомнадзора, МВД, Федеральной налоговой службы (ФНС) и Роспотребнадзора дал право ФНС блокировать анонимайзеры. Так, Роскомнадзор обязан блокировать контент с детской порнографией, МВД — материалы о наркотиках и торговле ими, Роскомнадзор — пропаганду суицидов, ФНС — интернет-казино. Приказ вступил в силу 27 июня. Об этом сообщают «Известия».