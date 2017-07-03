«Мы думали о теме биткоинов еще два года назад. Тогда работали над тем, чтобы через сервис Яндекс.Касса все интернет-магазины могли принимать платежи биткоинами. Технически мы были к этому готовы, но регулятор периодически стал публиковать сообщения о том, что криптовалюта является денежным суррогатом, противоречит законодательству. В то же время регулятором была создана рабочая группа, которая примет решение, как использовать технологию блок-чейн и как вводить ее в оборот. Мы замерли в ожидании. Законодательной базы пока нет. Мы ждем», — сказала начальник отдела общественных связей Яндекс.Деньги Евгения Арнаутова.