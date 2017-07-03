Временно исполняющей обязанности гендиректора «Почты России» назначена первый заместитель генерального директора Ольга Осина. Об этом в Twitter объявил министр связи Николай Никифоров. Контракт нынешнего директора «Почты» Дмитрия Страшнова истек в прошлую субботу.

Назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП «Почта России» — Николай Никифоров (@nnikiforov) July 3, 2017

По данным газеты «Ведомости», контракт Страшнова не будет продлен. Сейчас решение о том, кто возглавит «Почту России» после Страшнова, не принято. Источники называли самым вероятным кандидатом замминистра экономического развития Станислава Воскресенского. Среди менее вероятных кандидатов: бывший зампред правления Сбербанка Светлана Сагайдак и член правления «Ростеха» Сергей Куликов. Окончательное решение о том, кому руководить «Почтой России», примет президент Владимир Путин.

В ноябре 2016 г. Генпрокуратура по итогам проверки сочла незаконной выплату Дмитрию Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублй и предложила возбудить уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями». В марте этого года было возбуждено уголовное дело в отношении директора департамента Минкомсвязи Ирины Лаптевой, которая готовила трудовой договор с руководителем национального почтового оператора.