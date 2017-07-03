Как хирургическая операция помешала китайскому Tencent стать компанией мессенджеров №1 в мире


Ма Хуатэн и Мартин Лау, руководители китайского холдинга Tencent, владеющего рядом крупных технологических компаний, в том числе самым популярным в Китае мессенджером WeChat, дал интервью Bloomberg. В нём они рассказали, как холдинг неудачно пытался купить WhatsApp в 2014 году. По их словам, сделка уже приближалась к финальной стадии, но Хуатэну пришлось перенести операцию на спине, что отложило его визит в Кремниевую долину для встречи с Яном Кумом. Тут появился Марк Цукерберг, который предложил WhatsApp продаться на $19 млрд — это больше чем в два раза превышало предложенную Tencent сумму. Лау признаёт, что сегодня зарубежные амбиции Tencent сильно ограничены доминирующим положением WhatsApp, теперь — мессенджером № 1 в мире, и Facebook. По его словам, выход за рубеж «испытания для любой китайской компании. Мы пытались сделать WeChat международной компанией. Но реальность была такова, что на рынке уже были другие продукты».

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