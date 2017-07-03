Портал «Авто.ру», который принадлежит «Яндексу», и Hearst Shkulev Digital, который входит в издательский дом Hearst Shkulev Media, заключили договор о партнерстве для развития региональных автоклассифайдов ИД. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора Яндекс.Вертикалей Антона Забанных и генерального директора HSD Сергея Астапенко.

Компания купила такие сайты, как «E1.Авто» (Екатеринбург), Autochel.ru (Челябинск), «НГС.Авто» (Новосибирск), Аuto.29.ru (Архангельск) и другие. «Фактически мы покупаем базы данных, софт, товарные знаки и 33 домена», — рассказали представители «Яндекса». Также по словам источника «Коммерсанта», сделка могла составить около 500 млн рублей.

С 3 июля объявления пользователей автоклассифайдов Hearst Shkulev Digital будут автоматически публиковаться на «Авто.ру». Представители компаний сообщили, что со временем сайты будут схожи по функционалу и дизайну.

«Важно, что это не сделка купли-продажи в чистом виде, а партнерские отношения, направленные на долгосрочное сотрудничество», — подчеркнул Астапенко. Также гендиректор HSD добавил, что сделка позволит HSD сконцентрировать ресурсы на развитии других классифайд-направлений — недвижимости и работе.