В Госдуму внесен законопроект о регулировании рынка онлайн-агрегаторов такси. Он запретит сервисам передавать заказы серым водителям, а также обяжет эти компании хранить данные в России и завести российское юрлицо.

Автором документа выступил депутат от «Единой России», лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Помимо требования локализовать данные российских пассажиров на территории страны новые поправки также вводят ответственность агрегатора за убытки, полученные пассажиром в результате «предоставления недостоверной информации о фрахтовщике».

Такси-агрегаторы как правило и так компенсируют пассажирам потери, случившиеся по вине сервиса. Кроме того, существует пакет поправок в закон «О защите прав потребителей», регулирующий деятельность агрегаторов товаров и услуг в интернете, который уже принят Госдумой в первом чтении и там уже есть требование относительно предоставления корректной информации и требование компенсации, если эта информация не была предоставлена.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас отдельные сервисы передают заказы на перевозки «нелегалам», работающим в теневом секторе. Их деятельность невозможно пресечь, поскольку они «используют технические средства связи, расположенные за пределами РФ». Закон, запрещающий работать на территории России профессиональным водителям, имеющим лишь иностранные права, вступил в силу с начала июня 2017 года.