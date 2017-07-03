В сервис Яндекс.Навигатор добавили функцию вызова эвакуатора и технической службы. Об этом «Роем!» рассказали представители компании. В начале года функция запустилась в тестовом режиме в Москве и Санкт-Петербурге, сейчас она доступна по всей России.

Чтобы подать заявку, пользователь должен зайти в настройки приложения, указать марку и модель машины и сообщить, где она находится и какая помощь нужна — подзарядка аккумулятора, замена колеса или, например, буксировка к обочине. В течение 15 минут юзеру придут предложения служб, которые готовы принять заказ. Найти техническую службу «Яндексу» помогает агрегатор эвакуаторов и автосервисов «Все эвакуаторы России», к которому подключено примерно 7500 техслужб.

В мае 2017 года «Яндекс» добавил на Auto.ru 65000 российских автосервисов. Автосервисы находятся в веб-каталоге бесплатно, однако со временем компания, которая владеет порталом, будет брать с сервисов плату за звонки, отправленную форму или визиты клиента.