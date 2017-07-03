РБК удалось ознакомиться с последней версией программы «Цифровая экономика», направленной Владимиру Путину. Основным разработчиком этой программы является Минкомсвязь, источники финансирования программы пока не утверждены, но, вероятно, это будет новый фонд цифровой экономики с ежегодным бюджетом 100 млрд рублей. Значительную часть средств этот фонд будет получать от частоных аукционов, в которых будут участвовать сотовые операторы, а также, возможно, от платежей в фонд универсальной услуги, куда сейчас операторы связи отчисляют процент от выручки. Пока программа содержит в основном целевые показатели.
Ведомство Николая Никифорова достаточно давно разрабатывало комплекс мер, направленных на развитие цифровой экономики. В частности, обсуждался вариант создания отдельного фонда, ответственного за импортозамещение в сфере ИТ, различные программы по развитию информационного общества
- По замыслу авторов программы, к 2024 году в России должны появиться как минимум десять высокотехнологичных и конкурентоспособных на глобальном рынке предприятий в сфере высоких технологий (большие данные, нейротехнологии, квантовые технологии, промышленный интернет, робототехника, виртуальная и дополненная реальности, системы распределенного реестра и другие).
- Доля иностранного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, закупаемого госорганами, должна снизиться до 50%, а программного обеспечения — до 10%.
- К 2024 году 97% российских домохозяйств должны иметь широкополосный доступ в интернет со скоростью не менее 100 МБит/с (по итогам 2016 года средняя скорость составляла 12 МБит/с), во всех городах с населением более 1 млн человек должно появиться устойчивое покрытие 5G, при этом 95% всего российского сетевого трафика должно будет маршрутизироваться через отечественные сети.
- Доля России в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных к этому моменту должна составить 10% (сейчас — менее 1%).
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