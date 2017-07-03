РБК удалось ознакомиться с последней версией программы «Цифровая экономика», направленной Владимиру Путину. Основным разработчиком этой программы является Минкомсвязь, источники финансирования программы пока не утверждены, но, вероятно, это будет новый фонд цифровой экономики с ежегодным бюджетом 100 млрд рублей. Значительную часть средств этот фонд будет получать от частоных аукционов, в которых будут участвовать сотовые операторы, а также, возможно, от платежей в фонд универсальной услуги, куда сейчас операторы связи отчисляют процент от выручки. Пока программа содержит в основном целевые показатели.

Ведомство Николая Никифорова достаточно давно разрабатывало комплекс мер, направленных на развитие цифровой экономики. В частности, обсуждался вариант создания отдельного фонда, ответственного за импортозамещение в сфере ИТ, различные программы по развитию информационного общества и т. д. В итоге на данный момент речь идет о некой глобальной программе, затрагивающей вопросы развития ИТ и телекома.