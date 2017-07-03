В конце мая 2017 года в интервью «Ведомостям» глава «Яндекса» Аркадий Волож на вопрос, какой поисковик лучше — его или Google, ответил, что доля поисковика «Яндекса» на компьютерах «стабильно сильна уже много лет и даже немного подросла». Однако прошел месяц, и ситуация изменилась не в лучшую сторону.

Всего доля поисковика «Яндекса» упала с 51,7% в мае до 51,3% в июне, доля американского поисковика выросла с 43,3% до 43,6%. При этом у «Яндекса» произошло сильное падение доли на десктопах — с 64,6% до 63,9%, а доля Google выросла с 27,4% до 28,0%. Доля на мобильных устройствах «Яндекса» выросла за этот период с 34,5% до 34,7%, доля Google упала с 64,5% до 64,3%. Данные предоставил портал LiveInternet.

Обновлено 19:50, «Яндекс» объяснил: