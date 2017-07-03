В конце мая 2017 года в интервью «Ведомостям» глава «Яндекса» Аркадий Волож на вопрос, какой поисковик лучше — его или Google, ответил, что доля поисковика «Яндекса» на компьютерах «стабильно сильна уже много лет и даже немного подросла». Однако прошел месяц, и ситуация изменилась не в лучшую сторону.
Всего доля поисковика «Яндекса» упала с 51,7% в мае до 51,3% в июне, доля американского поисковика выросла с 43,3% до 43,6%. При этом у «Яндекса» произошло сильное падение доли на десктопах — с 64,6% до 63,9%, а доля Google выросла с 27,4% до 28,0%. Доля на мобильных устройствах «Яндекса» выросла за этот период с 34,5% до 34,7%, доля Google упала с 64,5% до 64,3%. Данные предоставил портал LiveInternet.
Обновлено 19:50, «Яндекс» объяснил:
Каждый год с началом лета и с началом дачного сезона счетчики показывают небольшой прирост доли Google. Люди уезжают от настольных компьютеров и больше ищут с мобильного, а там у Яндекса доля исторически ниже, и такое колебание происходит постоянно. [что] Видно на графике.
Кроме того, с середины мая LiveInternet с хитов перешел на сессии. Это сделало статистику по переходам из поисковых систем несравнимой — до и после этого события измеряются разные показатели.
Что касается доли в целом, мы не раз говорили, что все эти показатели (и браузеров, и поиска) — последствия ещё одного изменения в методологии подсчета долей у LiveInternet, которое произошло в конце апреля / начале мая этого года. В подсчете долей LiveInternet начал учитываться трафик, идущий из поискового приложения Google — раньше он совсем не учитывался. Наши приборы этот трафик учитывают еще с прошлого года и ничего кроме обычных сезонных колебаний сейчас не фиксируют.
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