Яндекс.Браузер с начала 2017 года начал терять долю рынка как в мобильном, так и в десктопном сегментах. По данным сервиса Liveinternet, общая доля браузера снизилась с 10,19% в январе 2017 года до 9,5% в июне. При этом показатель доли рынка в январе был рекордным за 5 года существования Яндекс.Браузера. Крупнейший конкурент Google Chrome увеличил долю рынка с 53,9% до 58,9%.

В мобильном сегменте, где доля Яндекс.Браузера упала с 4,97% до 4.72%, в декстопном - с 20,97% до 20,31%. В некоторые месяцы компания увеличивала долю на декстопах, но потом опять ее теряла.

Яндекс.Браузер был создан на базе движка Chromium в 2012 году. С начала 2017 года компания начала попытки монетизировать браузер, в том числе в марте компания рассказала о запуске корпоративной версии своего браузера. В апреле браузер встал по умолчанию на рабочие машины сотрудников Сбербанка.

Небольшое изменение доли является, сезонным, то есть повторяется каждый год: лето — это период отпусков, пользователи реже пользуются браузером. В прошлом и позапрошлом году мы также наблюдали небольшое снижение доли на десктопе в этот период. [Обратите внимание], что доля Браузера на десктопе всё-таки росла до апреля, до наступления периода отпусков.

, «Яндекс» объяснил: