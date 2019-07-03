Марк Завадский уступил пост главы дирекции SberX по развитию цифрового бизнеса «Сбербанка» Андрею Ванину. С 2011 по 2017 Ванин руководил дочкой банка «Деловая среда». Завадский будет лишь консультантом Сбера, сообщил vc.ru.

Марк Завадский руководил дирекцией «Сбербанка» по развитию цифрового бизнеса с июля 2018 года, в апреле того же года он был назначен вице-президентом банка. Ранее, с августа 2014 и до марта 2018 Завадский возглавлял AliExpress в России, он был первым сотрудником китайской структуры в России.

Переход Завадского в Сбер связывали с запуском совместного предприятия банка и Яндекс.Маркета в области e-commerce: партнёры развивают его под вывесками Маркета, «Беру!» и Bringly. «Сбербанк» был намерен вложить в СП 30 млрд рублей, в обмен на половину совместного бизнеса с Маркетом.

В конце июня СП покинул директор по развитию Яндекс.Маркета и «Беру!» Евгений Щепелин, а ранее в феврале руководитель по продукту Инна Галиахметова.