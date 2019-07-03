Марк Завадский уступил пост главы дирекции SberX по развитию цифрового бизнеса «Сбербанка» Андрею Ванину. С 2011 по 2017 Ванин руководил дочкой банка «Деловая среда». Завадский будет лишь консультантом Сбера, сообщил vc.ru.
Марк Завадский руководил дирекцией «Сбербанка» по развитию цифрового бизнеса с июля 2018 года, в апреле того же года он был назначен вице-президентом банка. Ранее, с августа 2014 и до марта 2018 Завадский возглавлял AliExpress в России, он был первым сотрудником китайской структуры в России.
Переход Завадского в Сбер связывали с запуском совместного предприятия банка и Яндекс.Маркета в области e-commerce: партнёры развивают его под вывесками Маркета, «Беру!» и Bringly. «Сбербанк» был намерен вложить в СП 30 млрд рублей, в обмен на половину совместного бизнеса с Маркетом.
В конце июня СП покинул директор по развитию Яндекс.Маркета и «Беру!» Евгений Щепелин, а ранее в феврале руководитель по продукту Инна Галиахметова.
Добавить 3 комментария
Марк правильно сделал, Беру тухляк полный, смысл им пачкать свое резюме?
К тому же, у Беру нет особых привилегий от государства, которые есть у алиэкспресса, как же без привилегий построить большую компанию? Марк об этом не знает…
Есть обратная гипотеза, о том, что причиной увольнения стал не «Беру!», а потенциальное вхождение Сбера в капитал и в бизнес Рамблера.
PS Достаточно «внезапное», надо сказать, вхождение…
В октябре 2018 появилась утечка о возможном выкупе Сбером 30% Яндекса, партнёрство Сбер+Яндекс хорошо ложится на предыдущую кадровую логику и выглядит, как продолжение уже состоявшихся: Маркет-Беру и Яндекс.Денег. В декабре 2018 появляется SberX, для интеграции цифровых небанковских продуктов внутрь Сбера — хотя выкуп Яндекса и откладывается… Ладно, пусть откладывается… Однако в конце февраля добрые люди организуют утечку о сделке Сбера и Рамблера. Получается, что банк, внезапно, предпочёл медиакомпанию с долгами, вместо технологической с доходами (хотя предыдущие партнёры: Маркет, Яндекс.Деньги, сам Яндекс во времена «золотой акции» — были совсем не такими компаниями, совсем не в стиле Рамблера).
Как мы помним, Завадского нанимали «отвечать за партнерство с российскими и международными цифровыми компаниями», одно из потенциальных партнёрств, союз с Яндексом провалился, внезапный союз с Рамблером состоялся. И последовало увольнение. Кому-то с кем-то оказалось не по пути…