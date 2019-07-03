Экс-глава AliExpress в России Марк Завадский проработал в Сбере чуть больше года


Марк Завадский уступил пост главы дирекции SberX по развитию цифрового бизнеса «Сбербанка» Андрею Ванину. С 2011 по 2017 Ванин руководил дочкой банка «Деловая среда». Завадский будет лишь консультантом Сбера, сообщил vc.ru.

Марк Завадский руководил дирекцией «Сбербанка» по развитию цифрового бизнеса с июля 2018 года, в апреле того же года он был назначен вице-президентом банка. Ранее, с августа 2014 и до марта 2018 Завадский возглавлял AliExpress в России, он был первым сотрудником китайской структуры в России.

Переход Завадского в Сбер связывали с запуском совместного предприятия банка и Яндекс.Маркета в области e-commerce: партнёры развивают его под вывесками Маркета, «Беру!» и Bringly. «Сбербанк» был намерен вложить в СП 30 млрд рублей, в обмен на половину совместного бизнеса с Маркетом.

В конце июня СП покинул директор по развитию Яндекс.Маркета и «Беру!» Евгений Щепелин, а ранее в феврале руководитель по продукту Инна Галиахметова.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Марк правильно сделал, Беру тухляк полный, смысл им пачкать свое резюме?
    К тому же, у Беру нет особых привилегий от государства, которые есть у алиэкспресса, как же без привилегий построить большую компанию? Марк об этом не знает…

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    Альтер Эго > Денис Демидов контекст

    Есть обратная гипотеза, о том, что причиной увольнения стал не «Беру!», а потенциальное вхождение Сбера в капитал и в бизнес Рамблера.

    PS Достаточно «внезапное», надо сказать, вхождение…

    В октябре 2018 появилась утечка о возможном выкупе Сбером 30% Яндекса, партнёрство Сбер+Яндекс хорошо ложится на предыдущую кадровую логику и выглядит, как продолжение уже состоявшихся: Маркет-Беру и Яндекс.Денег. В декабре 2018 появляется SberX, для интеграции цифровых небанковских продуктов внутрь Сбера — хотя выкуп Яндекса и откладывается… Ладно, пусть откладывается… Однако в конце февраля добрые люди организуют утечку о сделке Сбера и Рамблера. Получается, что банк, внезапно, предпочёл медиакомпанию с долгами, вместо технологической с доходами (хотя предыдущие партнёры: Маркет, Яндекс.Деньги, сам Яндекс во времена «золотой акции» — были совсем не такими компаниями, совсем не в стиле Рамблера).

    Как мы помним, Завадского нанимали «отвечать за партнерство с российскими и международными цифровыми компаниями», одно из потенциальных партнёрств, союз с Яндексом провалился, внезапный союз с Рамблером состоялся. И последовало увольнение. Кому-то с кем-то оказалось не по пути…

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    Альтер Эго

    Сегодня мой последний день в должности руководителя Дирекции по развитию экосистемы Сбербанка (СберХ) и в целом мой последний день внутри банка. Я продолжу сотрудничать со Сбербанком с позиции внешнего консультанта, а также буду заниматься другими проектами.

    Для меня Сбер стал настоящей школой и работы и жизни, готов рекомендовать этот опыт каждому)

    Не хватит тегов, чтобы поблагодарить всех коллег и партнеров (у некоторых просто нет фейсбука), с которыми получилось запустить проекты, поработать и пообщаться за это время. Пожалуй, посвящу этому отдельный пост) Уверен, со многими из вас мы продолжим общение и дальше.

    Вместо меня экосистему вперед теперь будет двигать Андрей Ванин (нет фейсбука) — я желаю ему вырастить СберХ в по-настоящему мощную историю на благо клиентов и партнеров Сбербанка.

    У меня не случилось перерыва между Алибаба и Сбербанком, поэтому после пяти лет непрерывной и не самой простой работы в разных корпоративных культурах я использую ближайшие месяцы для поиска новых тем для вдохновения и рефлексии.

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