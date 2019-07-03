Рекламная ассоциация IAB Russia впервые подсчитала объём рекламы на connected TV (CTV). Это понятие объединило подключённые к интернету: Smart TV, медиаплееры, игровые приставки, OTT-устройства и приставки IPTV. Данные основаны на сведениях за 2018 таких продавцов рекламы как IMHO (партнёр по размещению для ВГТРК, «Первого канала», Megogo, Network TV Getintent, Tvigle, tvzavr и других OTT-сервисов) и ivi Smart House (размещения для ivi, Rutube, Tvigle и других).

В IAB Russia считают, что в прошлом году подключённая техника дала рекламодателям охват в 17,3 млн россиян или 12% жителей страны. Интересно, что только Smart TV за последние годы продано заметно больше — до 21,5 млн умных телевизоров, но часть устройств российские владельцы предпочли к интернету не подключать.

IAB привело справку, для сравнения в США в 2018 видеоконтент на CTV регулярно смотрело уже 55,5% населения страны. Во Франции цифра ещё выше — 57%, в Британии, ФРГ, Испании — подключённых около 40%. Аутсайдер — Италия, с 4%.

IMHO, ivi Smart House и IAB Russia оценили объём российского рынка CTV-рекламы в 700−800 млн рублей ($12 млн) за 2018. Эксперты отметили рост сегмента на 150−200% за год. Абсолютный объём CTV-рекламы пока несопоставим с размещениями в классическом телеэфире — только за январь-март 2019 телеканалы разместили рекламы на 42 млрд руб. по расчётам АКАР, однако объём ТВ-рекламы не растёт, а падает. В первом квартале 2019 объём размещений на классическом ТВ оказался на 6% меньшим, чем в 2018.