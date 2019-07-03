Расследование, которое провел журналист Billboard Мика Синглтон, показало, что [Spotify] приложение мейджор-лейбла Sony использовало доступ к персональным данным и email слушателей. Разрешая лейблу использовать функцию «предварительного сохранения», слушатель, зачастую незаметно для себя, одновременно разрешал индексировать свои вкусы в маркетинговых целях, от своего лица подписываться на всех исполнителей лейбла, создавать плейлисты с записями Sony, добавлять их треки в существующие подборки, а также удалять записи выпущенные конкурирующими лейблами, перевёло расследование Мика Синглтона издание Mooscle. Сегодняшние приложения конкурирующих Warner и Universal, как и приложение Sony, аналогичным образом требуют себе массу разрешений, большая часть из которых лишняя (с точки зрения слушателя).

Люди, представлявшиеся в СМИ знакомыми с планами Spotify, в прошлом запускали слухи о скором запуске этого стриминга в России в 2014, 2015 и 2018 годах. Не был исключением и 2019-й.