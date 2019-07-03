По госпрограмме «Цифровая экономика» в 2021 году может начаться выдача электронных паспортов (в тестовых масштабах уже в 2020-м). Как выяснили РБК, Правительство рассматривает три проекта, предложенных Гознаком, ФГБУ НИИ «Восход» и Ростелекомом. Только у последнего разработчика электронный паспорт полностью цифровой — например, в виде приложения для смартфона, на основе систем биометрической идентификации. Гознак и «Восход» же предполагают, что нужно выпускать пластиковые карты с вмонтированным чипом. Все три разработчика претендуют на статус «оператора» — структуры, которая организует взаимодействие между ведомствами, задействованными при выдаче паспорта.

Источник издания утверждает, что своё предложение внесло и Минкомсвязь — министерство считает, что нужна и карточка и приложение одновременно. Предположительно пошлина за выдачу электронного паспорта останется равной пошлине за привычный бумажный паспорт. Построение новой электронной системы может обойтись в сумму до 144 млрд рублей.

Гознак намерен окупить возможные инвестиции в программу за счёт платы , которую можно собирать с граждан , например , при подтверждении личности. В частности платы за пользование электронной подписью.

которую можно собирать с граждан например при подтверждении личности. В частности платы за пользование электронной подписью. «Восход» предполагает , что окупить затраты можно за счёт коммерческих услуг. Так банки могли бы платить за подтверждение личности электронным способом.

Собеседники «Ведомостей» говорят, что вице-премьер Максим Акимов одобрил концепцию, по которой одновременно с выдачей карты, но уже на добровольной основе, россиянину будет предлагаться мобильное приложение с индивидуальным цифровым профилем, копией паспортных данных.