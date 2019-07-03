Представители московских фитнес-клубов пожаловались на невпыплаты средств агрегатором Onefit, в частности, читатель Игорь Ант рассказал Roem.ru:
«У меня спортивный клуб и я сотрудничал с единым-фитнес абонементом Onefit (который организовали основатели Купикупона). Принимал их клиентов, а они мне обещали оплачивать такие визиты. Но уже больше трёх месяцев оплат от них не поступало. Как оказалось есть ещё сотни клубов которым не платят по пол года и больше. На связь с нами они не выходят, а тех кто осмеливается писать об этом в их соц сетях блокируют, посты удаляют.
За неделю у них минус 100 клубов ушло, но деньги они так не вернули никому за месяцы, у кого-то десятки, у кого-то сотни тысяч рублей. И клиентам деньги тоже не возвращают, если судить по инстаграму».
Агрегатор фитнес-центров OneFit начал продажу абонементов летом 2017. Проект проинвестировал Комил Рузаев, основатель «Купикупона», венчурный консорциум United Business Angels (UBA) Ltd и российский фонд BG Invest. Руководителем OneFit стала Мария Лифарь, а её партнёром Александр Кизьяков — в прошлом коммерческий директор «Купикупона».
Редакции удалось связаться с Комилом Рузаевым, предприниматель объяснил невыплаты временными трудностями:
«Временные трудности связанные с фандрейзингом, — сказал Рузаев — Сейчас они разрешились, начинаем выплачивать. Обычные трудности стартапа. Но выплаты мы уже начали делать активно».
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> Временные трудности связанные с фандрейзингом, — сказал Рузаев
А теперь взяли деньги у инвесторов, чтобы покрыть долги партнёрам?
> Обычные трудности стартапа
«Обычные трудности стартапа» — это когда основателям нечего кушать полгода, или когда сайт взломали и стырили базу клиентов. Кидалово партнёров и клиентов втихую — это не «обычные трудности стартапа», это кидалово.
Хотелось бы услышать внятные комментарии представителя по фактуре: блокировали ли пользователей в соцсетях за критику; задерживали ли выплаты партнёрам; из каких средств собираются покрывать кассовый разрыв и долги; какие меры предприняты, чтобы ситуация не повторилась.