Представители московских фитнес-клубов пожаловались на невпыплаты средств агрегатором Onefit, в частности, читатель Игорь Ант рассказал Roem.ru:

«У меня спортивный клуб и я сотрудничал с единым-фитнес абонементом Onefit (который организовали основатели Купикупона). Принимал их клиентов, а они мне обещали оплачивать такие визиты. Но уже больше трёх месяцев оплат от них не поступало. Как оказалось есть ещё сотни клубов которым не платят по пол года и больше. На связь с нами они не выходят, а тех кто осмеливается писать об этом в их соц сетях блокируют, посты удаляют.

За неделю у них минус 100 клубов ушло, но деньги они так не вернули никому за месяцы, у кого-то десятки, у кого-то сотни тысяч рублей. И клиентам деньги тоже не возвращают, если судить по инстаграму».