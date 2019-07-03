Президент Путин подписал закон об обязательном присоединении банков к системе быстрых платежей (СБП) Банка России в предусмотренных ЦБ случаях, сообщили «РИА Новости». Одновременно совет директоров ЦБ получил право определять тарифы на услуги СБП.

«Сбербанк», контролирующий сегодня более 60% рынка переводов с карты на карту, будет подключён к системе принудительно, ещё в январе обещала глава ЦБ Эльвира Набиуллина: «монопольное положение — [это] серьезное препятствие для развития конкуренции на рынке платежей и для доступности финансовых услуг для населения». Ситуация, где Сбер занимает доминирующее положение и не собирается подключаться к СБП, де факто обозначала, что регулятор мог бы объединить в СБП усилия любого числа любых банков, но основная масса переводов в стране всё-равно осталась бы под контролем Сбера, что Набиуллину категорически не устраивало.

Глава «Сбербанка» Герман Греф протестовал против обязательного подключения банков к СБП не менее долго и публично. Так в одном из последних интервью, в мае 2019 он, в частности, заявил, что недопонимает своего контролирующего акционера: «Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня неясно» (Сбер контролируется вышеупомянутым Центральным банком Российской Федерации, которому принадлежит 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция).