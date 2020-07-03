Александр Ивлев рассказал о случае, когда регистратор «Руцентр» перевёл его бесплатно на тариф «Универсальный», по которому продление домена в будущем обошлось бы в 3490 рублей.

Пример письма, которым Руцентр уведомил А. Ивлева об изменении тарифа приведён ниже, как и описание нового тарифа (оно в письмо не было включено):

Комментарий Roem.ru: Руцентр (Nic.ru) регулярно и явно повышал цены на свои услуги, продление .ru/.рф доменов в 2019-м году стоило около 900 рублей.

С конца 2019-го/начала 2020-го Руцентр стал использовать неявную двухшаговую схему: