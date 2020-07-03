Александр Ивлев рассказал о случае, когда регистратор «Руцентр» перевёл его бесплатно на тариф «Универсальный», по которому продление домена в будущем обошлось бы в 3490 рублей.
Пример письма, которым Руцентр уведомил А. Ивлева об изменении тарифа приведён ниже, как и описание нового тарифа (оно в письмо не было включено):
Комментарий Roem.ru: Руцентр (Nic.ru) регулярно и явно повышал цены на свои услуги, продление .ru/.рф доменов в 2019-м году стоило около 900 рублей.
С конца 2019-го/начала 2020-го Руцентр стал использовать неявную двухшаговую схему:
- а) выработка нового тарифного предложения с ненужными 99,99% пользователей услугами стоимостью 1190, 1490, 1990, 2490, 3490 рублей соответственно и переключение пользователя на один из этих тарифов со стандартного продления за 890 рублей. Информирование о новой стоимости продления в письме-информере об изменении тарифа не осуществляется.
- б) после переключения на новый тариф при привязанной карточке абонента к аккаунту и его невнимательности к переписке с Руцентром, списание происходило по новым тарифам, что в подавляющем большинстве случаев хотя и вызывает недовольство клиента, не приводит к его уходу.
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