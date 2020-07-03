AliExpress Россия разместила вакансию стажёра, который за «монеты AliExpress» в течение месяца научит бумеров и миллениалов разбираться в диджитал-трендах: «сериалы в Stories, TikTok-фестивали, подготовка к ЕГЭ в подкастах». Благодаря его работе, должно будет «омолодёжиться» приложение AliExpress и стать популярными прямые эфиры. Он же будет ставить ТЗ блогерам на съемку креативных видео.

Претендент должен закончить 11 класс и уметь «переключаться между экранами ноутбука со скоростью появления сториз в Instagram Бузовой». Чтобы подать заявку на вакансию, он должен опубликовать на любой платформе «своё видение идеального технологичного маркетплейса будущего». За неделю существования вакансии таких постов пока не появилось.

Из вакансии также можно узнать, что в AliExpress не пользуются электронной почтой и тестирует новый формат удалённой работы AliExpress Late Night.