World of Tanks и другие игры с лутбоксами могут попасть под законодательное регулирование гемблинга


Высшая палата британского парламента выступила с требованием немедленно зарегулировать лутбоксы как азартные игры. И заодно предложили применить эту категорию на все внутриигровые покупки за реальные деньги.

Лутбокс -- виртуальный объект, который можно купить и получить случайным образом другой виртуальный объект. Он может оказаться ценным и редким, либо просто более дорогим, чем лутбокс. В механике не видно радикального отличия от принципа действия лотерейного билета. Лутбоксы есть и в популярной среди россиян World of Tanks.

Председатель Комитета по гемблингу Палаты Лордов считает, что лутбоксы подсаживают детей на азартные игры. Взрослые тоже страдают -- правда, пока непонятно, затягивают ли лутбоксы в пучину классического азарта, или наоборот, склонность к играм со случайностью заставляет слишком много тратить на лутбоксы.

Аналогичную проблему с лутбоксами обсуждали на последнем «РИФе». Юрист Инна Паламарчук выразила мнение, что в России лутбоксы регулировать не надо, достаточно будет рыночной саморегуляции. Игроделы сами заинтересованы в том, чтобы механики не были токсичными, не отпугивали пользователей и не вредили им. Попытки защитить детей от лутбоксов приведут к тому, что компаниям придётся обрабатывать и охранять неоправданно много персональных данных. Регуляторы требуют от сторов, чтобы покупки внутриигровых предметов со случайным содержимым специально маркировались, что позволит отслеживать их родителям.

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