В официальном канале "Дзен для авторов" анонсирована новая модель монетизации. Авторам будут платить за "минуты вовлечённого просмотра" контента.

Дзен обновляет систему монетизации. Платформа будет платить за время, которое пользователи проводят в контенте С 1 августа 2023 года Дзен начнет платить авторам за время, которое все пользователи будут проводить за просмотром их контента. Причем неважно, были они подписаны на канал или нет. Новая модель монетизации позволит вознаграждать авторов вовлекающего контента и растить время, которое пользователи осознанно проводят в Дзене. Авторы больше не будут зависеть от количества и стоимости рекламы, а также других переменных факторов, сказывающихся на доходе. С весны 2022 года Дзен платил за активных подписчиков. Рекламный доход распределялся в зависимости от того, сколько пользователей подписались на канал автора и как регулярно взаимодействовали с его контентом. Вознаграждение за активного подписчика могло отличаться, потому что пользователи видели разное количество рекламы и разные по стоимости сообщения. Для авторов эти факторы были непрозрачны, и они не могли на них влиять.

Теперь авторам будут платить за "время просмотра любого формата от любого пользователя". Фонд выплат будет ежедневно формироваться из рекламных доходов.

Эта сумма пропорционально делится среди авторов с подключенной монетизацией — чем дольше пользователи смотрели его контент, тем больше будет его личная выплата. Разберемся на примере: за сутки все пользователи Дзена провели 1 миллион минут за просмотром роликов, видео, статей и постов на каналах с подключенной монетизацией. Автор, чей контент в течение дня смотрели 10 тысяч часов, получит 1% от фонда выплат. Важно понимать, что общий объем выплат авторам сохраняется, меняется только его распределение. Поэтому доход может поменяться в пользу авторов с более высоким временем просмотра.

Просмотр должен быть именно вовлеченным — оценивать этот показатель будет алгоритм. Например, когда пользователь открывает публикацию и тут же ее закрывает, такое время просмотра считаться вовлеченным не будет. Или если автор поставит свое видео на автоплей на 24 часа, чтобы заработать больше, платформа это зафиксирует и не учтет это время. Точные факторы, определяющие вовлеченный просмотр, Дзен раскрывать не будет: этим могут воспользоваться мошенники.

Новая модель запустится первого августа для новых авторов. Для уже подключивших монетизацию до конца года ничего не поменяется. Авторам, которые работают с короткими форматами, просто надо будет делать больше контента.