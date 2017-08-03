Крупный китайский логистический оператор SF Express, осенью 2016 года запустивший ориентированный на Россию онлайн-магазин Rumall.com смог добиться особого положения на двух площадках, запущенных «Юлмартом» и «Яндексом». В обоих случаях российский партнер запускал торговую площадку, ориентированную на продажу товаров иностранных поставщиков, но по факту проект становился фактически витриной Rumall — доля других компаний на площадке оказывалась минимальна.

В ноябре 2016 года запустился проект Ulmart Global, ориентированный на кросс-бордер продажи. Проект возглавил Николас Дадиани, который до июня 2016 года занимал пост генерального директора холдинга «Пронто медиа», владеющего сайтами объявлений «Из рук в руки» и job.ru. По факту сейчас почти все товары, представленные на сайте проекта, продает Rumall.

Площадка rumall.com стала первым партнёром кроссбордера Ulmart Global. Это один из проектов, реализуемый нашей компанией в рамках стратегического направления «Маркетплейс». Ulmart Global позволяет клиентам приобретать товары напрямую у зарубежных производителей с бесплатной гарантированной доставкой по всей России. В тестовом режиме маркетплейс начал работать в ноябре 2016 года, за два месяца ассортимент витрины достиг 100 000 наименований. В краткосрочных планах — расширение списка партнёров-поставщиков, увеличение ассортимента за счёт товаров из Европы и преодоление порога в 300 000 SKU. Также планируется задействовать собственную логистику и сервисы для выдачи и доставки заказов из-за рубежа, — передал «Роем!» Дадинани через пресс-службу.

Аналогичная судьба постигла каталог китайских товаров, который запустил Яндекс.Маркет.

Редакция «Роем!» не смогла найти на заглавной странице проекта товаров от поставщика, отличного от Rumall. Как пояснли в самой российской компании, в данный момент партнерами Яндекс.Маркета являются несколько китайских поставщиков — Rumall, Gearbest, Umkamall, Lightinthebox, Trade-ease.ru и другие. В разделе представлено около 200 тысяч товаров.

Создание такого проекта позволяет покупателям лучше ориентироваться в ассортименте и сразу понимать, что представленные товары доставляются из Китая. Основными преимуществами для покупателей являются низкие цены, бесплатная доставка и клиентская поддержка на русском языке, — сказали в Яндекс.Маркете.

Новый раздел появился 10 июля, с китайскими магазинами Яндекс.Маркет работает по стандартной модели СРА — магазины платят процент от стоимости оформленного заказа, размер процента магазин устанавливает сам в рамках аукциона.