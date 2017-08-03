Банк «Открытие» работает над созданием своего виртуального оператора (Mobile Virtual Network Operator, MVNO). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя банка. Также по словам представителя, коммерческий запуск состоится во второй половине этого года. Сейчас уже готов пилот проекта.

Партнером банка выступает оператор «Кантриком», использующий для своего виртуального оператора сеть «Вымпелкома». «Кантриком» с 2000-х годов занимается продвижением мобильных услуг совместно с «Мегафоном» и «Вымпелкомом» под брендом «Алло инкогнито». После завершения пилотного проекта, представители компании решат, на какой из сетей будет работать коммерческая версия оператора. Представители «Вымпелкома» Анна Айбашева и «Мегафона» Юлия Дорохина заявили, что их компании не принимают участие в проекте банка «Открытие».

Какими будут тарифы нового виртуального оператора будет известно осенью. Часть услуг для клиентов банка будет бесплатной, так представители надеются повысить лояльность клиента. Представитель также сообщил, что бесплатные услуги банк будет дотировать. Размер потенциальной базы банка оценивается в «несколько сотен тысяч потенциальных абонентов».

Ранее, в начале апреля этого года стало известно, что «Тинькофф» и Tele2 также занялись созданием виртуального оператора связи. Оператор будет работать на базе Tele2, но с собственными разработками, кодом сети, сим-картами, услугами и тарифами. Запуск «Тинькофф Мобайл» планируется на конец 2017 года.