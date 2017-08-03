Китайская компания Alibaba и венчурный фонд Grishin Robotics, который принадлежит председателю совета директоров Mail.ru Group Дмитрию Гришину, инвестировали $9 млн в сеть аренды «умных» велосипедов Gobee.bike в Гонконге. Об этом сообщают vc.ru со ссылкой на представителей фонда. Фонд Гришина выступил ведущим инвестором раунда. Система Gobee.bike, по словам главы Grishin Robotics, — «очевидный лидер в Гонконге», хотя работает с апреля 2017 года. Полученные средства компания направит на расширение внутри Гонконга.