Grishin Robotics и Alibaba вложили $9 млн в сеть аренды велосипедов в Гонконге


Китайская компания Alibaba и венчурный фонд Grishin Robotics, который принадлежит председателю совета директоров Mail.ru Group Дмитрию Гришину, инвестировали $9 млн в сеть аренды «умных» велосипедов Gobee.bike в Гонконге. Об этом сообщают vc.ru со ссылкой на представителей фонда. Фонд Гришина выступил ведущим инвестором раунда. Система Gobee.bike, по словам главы Grishin Robotics, — «очевидный лидер в Гонконге», хотя работает с апреля 2017 года. Полученные средства компания направит на расширение внутри Гонконга.

Grishin Robotics и Alibaba инвестировали $9 млн в гонконгскую сеть аренды «умных» велосипедов Gobee.bike

Венчурный фонд Grishin Robotics председателя совета директоров Mail.Ru Group Дмитрия Гришина инвестировал в гонконгскую сеть «умных» велосипедов Gobee.bike. Общая сумма раунда составила $9 млн, рассказали vc.ru в фонде.

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