Историям, когда какой-то меценат поддержал никому не известного художника или музыканта и потом заработал на этом миллионы, уже не одна сотня лет. Но создатели TokenStars рассчитывают, что новые технологии, в первую очередь блокчейн, помогут сделать этот процесс технологичным и предсказуемым, а также доступным для всех людей — даже ничего не понимающих в искусстве или спорте.

Таланты на вырост

Идея использовать технологии блокчейна для инвестиций в спортивную отрасль пришла в голову бывшему топ-менеджеру АФК «Система» Павлу Стуколову в начале 2017 года. Он поделился ей с основательницей Groupon Russia, Eduson и фонда AddVenture Еленой Масоловой, с которой ранее учился вместе в Высшей школе экономики.

Идею проекта придумал Павел. Мы вместе учились на экономическом факультете в Высшей школе экономики, и когда он мне про неё рассказал, я сразу загорелась. Эта тема мне лично очень близка — я фанат, сама играла в теннис и когда-то занимала призовые места на любительских соревнованиях, — рассказывает Масолова.

Еленой Масоловой идея TokenStars понравилась, так как она сама активно занималась спортом

Идея проекта достаточно проста — инвесторы поддерживают спортсменов на старте карьеры, при этом финансирование организовано по принципу краудфандинга — а одну восходящую звезду спорта может инвестировать неограниченное количество людей. Учет средств и защита инвестиций осуществляется при помощи блокчейна. Когда спортсмен достигает определенного уровня и начинает заключать рекламные контракты с брендами, а также получать призы на соревнованиях, он возвращает вложенные в него средства инвесторам. Естественно, создатели TokenStars учитывают, что часть выбранных инвесторами спортсменов так ничего и не добьётся, поэтому свои доходы компания планирует исходя из среднестатистического соотношения успешных и неуспешных спортсменов.

Масолова и Стуколов также привлекли в проект несколько знакомых человек из отрасли. Среди них бывший директор по маркетингу российского Groupon Ирина Шашкина, экс-глава внешних коммуникаций международного подразделения Mail.ru Group My.com Ксения Чабаненко и другие. Общий размер инвестиций в проект составил $1,5 млн, из них $300 000 вложила Масолова. Других акционеров партнеры не раскрывают.

От тенниса к искусству

Бизнес-модель TokenStars уже работает. Компания инвестировала в первого игрока — теннисистку Веронику Кудерметову и близка к подписанию первого спонсорского контракта с брендом.

Вероника Кудерметова может стать первым спортсменом, который принесет деньги TokenStars

Доходы от рекламных контрактов с действующими звездами создадут достаточный поток для агентства в первые годы существования, а поступления от когорты нынешних юниоров позволят масштабировать бизнес в дальнейшем. Оценочный поток выручки агентства от направления тенниса составляет от $39,7 млн до $78,2 млн. При каждом из вариантов развития (даже пессимистичном) модельные когорты игроков выплатят первоначальные взносы между 19 и 21 годами (имеется в виду возраст игроков — «Роем!»), — пояснила Масолова.

TokenStars не собирается концентрироваться исключительно на теннисе, в августе 2017 года она запускает аналогичный проект по футболу, в сентябре стартует покер, затем — баскетбол и хоккей. Также в планах компании токенизация музыкантов, моделей и актеров.