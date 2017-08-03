BelkaCar и АО «Мерседес-Бенц РУС» запускают каршеринг бизнес-класса в Москве. Об этом «Роем!» сообщили представители первой компании. 3 августа выходят первые 100 машин Mercedes-Benz CLA 200 Urban. К концу года парк BelkaCar будет насчитывать 200 автомобилей.

Заказать машину бизнес-класса можно будет так же через основное приложение BelkaCar. В нем автомобили будут отмечены иконками черного цвета. Сервис доступен для пользователей от 25 лет, у которых есть пятилетний стаж вождения. Минута аренды BelkaBlack стоит 16 рублей, минута ожидания — 4 рубля, суточный тариф составит не меньше 6000 рублей.

В компании отметили, что на московском рынке подобный сервис запускается впервые. Похожие сервисы работают в Европе и США. «Запуск проекта BelkaBlack — новый этап в дальнейшем развитии нашего проекта. Мы уверены, что в связи с запуском премиального каршеринга, мы привлечем более взрослую и платежеспособную аудиторию», — рассказали основатели сервиса.