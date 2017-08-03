В четверг 3 августа перестали доставляться сообщения через мессенджер Skype. Первые обильные жалобы на неполадки появились в 10 утра по московскому времени. Владельцы популярного мессенджера объявили, что знают об аварии и работают над её устранением.

Предыдущая крупная авария в Skype была 19—20 июня 2017 года. Тогда проблемы появились ночью по московскому времени, затем владельцы заявили, что авария устранена, но утром неполадки возобновились и исправление ситуации заняло ещё несколько часов.