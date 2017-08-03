Яндекс.Маркет дал возможность магазинам без собственных сайтов продавать товары на площадке по системе CPA (оплата за действие). Предложения по CPA получают преимущество при ранжировании. Об этом «Роем!» Сообщили в компании.

Если покупатель кликает по номеру телефона магазина, магазин оплачивает стоимость клика. При оформлении заказов через сервис магазин заплатит комиссию от стоимости товаров, но только после того как они будут переданы в доставку.

В рамках программы «Заказ на Маркете» у магазинов появилась возможность размещать предложения только по модели СРА (Cost Per Action, оплата за действие), без ссылок на сайт магазина. Такой формат подойдёт магазинам, которым удобнее работать с готовыми заказами, например, если у магазина нет своего сайта или же на сайте нет возможности оформить заказ. Магазин также может подключить предоплату на Маркете, чтобы пользователь мог полностью завершить процесс покупки товара, — прокомментировали в пресс-службе компании.

Фактически, Яндекс.Маркет предложил модель Amazon или AliExpress, где каждая компания может разместить свой товар вне зависимости от того, есть ли у неё свой сайт. Кроме того, CPA можно совмещать с другими предложенными «Маркетом» системами продажи товаров. Например, можно совместить оплату за заказ и оплату за клик, либо только за оформленные на Яндекс.Маркете заказы. Формат CPA пока работает в тестовом режиме, но доступен для подключения уже сейчас в личном кабинете.

Гендиректор «Маркета» Максим Гришаков предупредил, что Яндекс.Маркет арендует склады, поместит на них товары подключённых продавцов и будет контролировать доставку ещё в середине июля 2017 года. А в сентябре 2016 «Маркет» в 179 категориях начал отдавать приоритет предложениям, которые магазины публикуют по модели CPA (cost-per-action). За полгода на новую модель перешли 5 000 продавцов — 25% от всех магазинов на сервисе.