Я.Маркет не хочет быть трафикогенератором, хочет — прилавком для продавцов без магазина


Яндекс.Маркет дал возможность магазинам без собственных сайтов продавать товары на площадке по системе CPA (оплата за действие). Предложения по CPA получают преимущество при ранжировании. Об этом «Роем!» Сообщили в компании.

Если покупатель кликает по номеру телефона магазина, магазин оплачивает стоимость клика. При оформлении заказов через сервис магазин заплатит комиссию от стоимости товаров, но только после того как они будут переданы в доставку.

В рамках программы «Заказ на Маркете» у магазинов появилась возможность размещать предложения только по модели СРА (Cost Per Action, оплата за действие), без ссылок на сайт магазина. Такой формат подойдёт магазинам, которым удобнее работать с готовыми заказами, например, если у магазина нет своего сайта или же на сайте нет возможности оформить заказ. Магазин также может подключить предоплату на Маркете, чтобы пользователь мог полностью завершить процесс покупки товара, — прокомментировали в пресс-службе компании.

Фактически, Яндекс.Маркет предложил модель Amazon или AliExpress, где каждая компания может разместить свой товар вне зависимости от того, есть ли у неё свой сайт. Кроме того, CPA можно совмещать с другими предложенными «Маркетом» системами продажи товаров. Например, можно совместить оплату за заказ и оплату за клик, либо только за оформленные на Яндекс.Маркете заказы. Формат CPA пока работает в тестовом режиме, но доступен для подключения уже сейчас в личном кабинете.

Гендиректор «Маркета» Максим Гришаков предупредил, что Яндекс.Маркет арендует склады, поместит на них товары подключённых продавцов и будет контролировать доставку ещё в середине июля 2017 года. А в сентябре 2016 «Маркет» в 179 категориях начал отдавать приоритет предложениям, которые магазины публикуют по модели CPA (cost-per-action). За полгода на новую модель перешли 5 000 продавцов — 25% от всех магазинов на сервисе.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Наконец то!
    Яндекс все-таки понял что не красиво предлагать CPA+CPC, по жлобски это как то.
    Теперь начнем более тесное сотрудничество с маркетом именно по CPA.

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