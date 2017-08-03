Главный редактор «Ленты.ру» Александр Белоновский покидает свой пост и, согласно слухам, присоединится к команде Iz.ru, которая принадлежит «Национальной Медиа Группе». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в редакции, которые, по словам издания, захотели сохранить анонимность.

Также проект покидает заместитель главреда Михаил Пак. Место Белоновского с 14 августа займет 23-летний Владимир Тодоров, который возглавлял в редакции «Ленты.ру» отдел «Интернет и СМИ».

Александр Белоновский стал главредом Lenta.ru в начале 2016 года, до этой должности он два года работал в проекте в качестве зама главного редактора. До «Ленты.ру» Белоновский также работал в региональных и федеральных СМИ, в том числе — в «Московском комсомольце» и «Интерфаксе». В РБК он начинал с поста начальника отдела и прошел путь до заместителя генерального директора холдинга.