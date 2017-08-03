Московские власти получили уведомление о слиянии Яндекс.Такси и Uber


13 Июля Яндекс.Такси и Uber заявили о намерении объединиться в одну компанию. Сегодня мэрия Москвы официально получила уведомление от компаний о планах слияния. Об этом заявил замруководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин. Сделку будет контролировать ФАС, которая в течение нескольких месяцев объявит своё заключение по поводу возможности слияния.

Слияние Яндекс.Такси и Uber подтвердит де-юре — «транспортные» они компании или не очень?

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