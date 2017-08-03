13 Июля Яндекс.Такси и Uber заявили о намерении объединиться в одну компанию. Сегодня мэрия Москвы официально получила уведомление от компаний о планах слияния. Об этом заявил замруководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин. Сделку будет контролировать ФАС, которая в течение нескольких месяцев объявит своё заключение по поводу возможности слияния.