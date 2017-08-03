В Роскомнадзоре рассказали о нарушении закона об идентификации пользователей каждой 10-ой точкой публичного доступа Wi-Fi. Сообщение было опубликовано на официальном сайте ведомства. По итогам первого полугодия 2017 года было проверено более 7 000 точек беспроводного доступа в сеть в общественных местах. Наибольшее количество нарушений выявили на территории Центрального и Южного федеральных округов.

Всего по итогам проверок было составлено 185 протоколов об административных правонарушениях. В 1% из всех проверенных точек также обнаружилось отсутствие блокировки доступа к запрещенным сайтам. Тем не менее, Роскомнадзор отметил, что общее количество нарушений заметно сократилось. Так, например, в 2015 году нарушения были замечены в 90% случаев.

Согласно проекту Минкомсвязи, который был разработан в 2015 году, организаторы доступа публичного Wi-Fi без идентификации пользователя обязаны заплатить штраф от 100 000 до 200 000 руб., за повторное нарушение — от 200 000 до 300 000 рублей. Обязанность владельцев точек публичного доступа идентифицировать пользователей предусмотрена в антитеррористических поправках к закону «О связи», которые вступили в силу летом 2014 года.