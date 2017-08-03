OFD.ru расстался со Жмуренко и сманил директора у конкурирующего «Эвотора»


Директор оператора фискальных данных OFD.ru Николай Жмуренко передаёт свой пост Антону Румянцеву, сообщил «Коммерсант». Ранее Румянцев возглавлял «Платформу ОФД» (ООО «Эвотор ОФД»). Оба проекта занимаются подключением так называемых «онлайн-касс», собирают и передают установленные по закону данные налоговикам. OFD.ru — это проект USM Holdings Алишера Усманова, Владимира Скоча и Фархада Мошири. «Эвотор» запущен основателем QIWI Андреем Романенко, «Сбербанком» и разработчиком ПО и оборудования для предприятий торговли «Атол».

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