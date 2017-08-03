Директор оператора фискальных данных OFD.ru Николай Жмуренко передаёт свой пост Антону Румянцеву, сообщил «Коммерсант». Ранее Румянцев возглавлял «Платформу ОФД» (ООО «Эвотор ОФД»). Оба проекта занимаются подключением так называемых «онлайн-касс», собирают и передают установленные по закону данные налоговикам. OFD.ru — это проект USM Holdings Алишера Усманова, Владимира Скоча и Фархада Мошири. «Эвотор» запущен основателем QIWI Андреем Романенко, «Сбербанком» и разработчиком ПО и оборудования для предприятий торговли «Атол».