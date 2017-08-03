«Открытая библиотека» опубликовала запись дискуссии с участием Демьяна Кудрявцева, семья которого владеет газетой «Ведомости», и основателя «Медузы» Галины Тимченко. Медиаменеджеры говорили о проблемах российских СМИ. В частности Кудрявцев признался, что одной из проблем отрасли является непрозрачность рекламных бюджетов:
От потраченного российским рекламодателям рубля в бизнес приходит 30 копеек. Это приблизительно в 2−2,5 раза меньше, чем во всем остальном мире, в нормальном мире.
Также Кудрявцев сказал о том, что сейчас отрасль намного сильнее стала зависима от государства.
У изданий нашего типа 60% рекламодателей за это время стали государством. У нас 60% государственных рекламодателей. А те рекламодатели, которые были 15 лет назад, за это время огосударствлены. Вот, был такой рекламодатель «Юкос», например. И нет такого рекламодателя. Когда мы говорим «если у вас плохое отношение с государством, хорошие ли у вас отношения с рекламодателями?», с 60% сразу плохие. Это автоматически происходит, — уточнил он.
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Ну это еще не «корпорация Япония"…