«Открытая библиотека» опубликовала запись дискуссии с участием Демьяна Кудрявцева, семья которого владеет газетой «Ведомости», и основателя «Медузы» Галины Тимченко. Медиаменеджеры говорили о проблемах российских СМИ. В частности Кудрявцев признался, что одной из проблем отрасли является непрозрачность рекламных бюджетов:

От потраченного российским рекламодателям рубля в бизнес приходит 30 копеек. Это приблизительно в 2−2,5 раза меньше, чем во всем остальном мире, в нормальном мире.

Также Кудрявцев сказал о том, что сейчас отрасль намного сильнее стала зависима от государства.