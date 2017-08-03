Новости такие. Позвонил интернет-провайдер. Говорит, что какой-то у вас «негативный трафик» идет. Нужно проверить. А «негативный трафик» — это мой шифрованный канал VPN. В ходе беседы выясняется, что они хотят получить доступ к моему макбуку… Ну, что ж… Посмотрим. Приезжайте говорю в назначенное время, обсудим суть вопроса. Через пару часов приедут.

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UPD.

Итак. Расклад такой. Утром звонок от провайдера. Якобы от вас (из одного из устройств, подключенного к интернету) идет «негативный трафик». Уточняю какое именно устройство. Выясняется, что мой макбук (хотя устройств несколько). Дальше идет попытка убедить меня, что мой компьютер взломан и с него осуществляется атака на оборудование провайдера. Рекомендуют принять сотрудника и он порекомендует какую именно следует поставить антивирусную программу. Я спрашиваю, что т.е. получается вы хотите получить доступ к моему компьютеру? Ответ — нет (откровенно смутившись), просто мы хотим, чтобы ушел негативный трафик и на нас (на наше оборудование) не было атаки. Поступает предложение продиагностировать всё удаленно. Я соглашаюсь. Через секунды 4 звонящий говорит, ой, у вас же макбук, так не получится… Давайте сотрудник приедет. Я соглашаюсь — делаю лаг времени, чтобы собрать немного данных о собственном трафике (он в полной норме, никаких ддосов и пр.). В итоге приезжает сотрудник от провайдера, говорит, что по моей заявке (но я как вы понимаете никакую заявку не оставлял). Начинает с порога просить дать доступ ко всем устройствам и сети домашней. Я переспрашиваю, а в чем собственно дело? Т.е. вы говорю хотите получить доступ ко всем устройствам моего дома, подключенных к интернету? Он говорит — да, так он сможет посмотреть все ли в порядке. Я ему говорю, что у меня всё в полном порядке и я не понимаю в чем проблема. Тут он говорит, что ему сказали, что есть некий ноутбук, и у него много пакетов и что они странные. Я ему отвечаю, что да есть в том числе и мой макбук и там много пакетов, т.к. я много им пользуюсь. И если например вы видите какие-то шифрованные пакеты, то это просто VPN. Он делает попытки получить к нему доступ, а также доступ просто в Wi-Fi сеть… Я всё на корню пресекаю. Говорю ему: если вам нужно проверить интернет (а он хотел проверить «как пинги идут»), то я сейчас просто дам вам кабель ваш который у меня в роутер идет и вы его себе воткнете и посмотрите пинги… Он начинает неврничать. Я ему говорю — вы наверное ifconfig хотите посмотреть? Он краснеет и говорит, что ну он же мой (т.е. его) покажет… В итоге я ему РАЗЪЯСНЯЮ, что если он (провайдер) считает, что с одного из устройств (в частности моего макбука) идет атака на их оборудование (хотя ее нет), то им следует подать официальное заявление в Управление «К» МВД России или ФСБ России и там разберутся (была ли атака и есть ли она). А если вы видите на своей стороне, что идут шифрованные пакеты, так это от того, что у меня стоит VPN и мне крайне это удобно. Далее идет еще минут 5 перепалка (с попыткой давления на меня). В итоге, он разворачивается и уходит. Я был вежлив и неуклонен. Если есть подозрение, что я осуществляю кибер-атаку на оборудование провайдера — пишите заявление в Управления «К» МВД или ФСБ России, а если нет, то мои устройства (компьютеры, мобильные телефоны и чайник с Wi-Fi — это моя личная собственность; включая и развернутую домашнюю сеть) и никого кому я не хочу давать к ним доступ, я его давать не намерен. Это говорю все равно, что сейчас придет человек из водоканала и попросит меня дать ему покупаться в моей ванной, т.к. ему кажется, что вода по трубе как-то не правильно идет. Человек явно не ожидал, что его в управление «К» отправят. Спросил подтвержу ли я все сказанное по телефону, если мне позвонит его начальство, я сказал что конечно и что он сам может в подробностях передать наш разговор.

В общем, держу цифровую оборону! ¡No pasarán!

P.S.

Термин «негативный трафик» — терминология интернет-провайдера (озвучено при разговоре со мной); звучит красиво, до этого я никогда и нигде его не встречал и о нем не слышал (с учетом того, что в Сети я с 1993 года) {о реферальном спаме конечно же знаю, но это «оказался» не он}; век живи — век учись {ирония}.

Причем, важно отметить, что изначально (теоретически) я допускал возможность наличия некой технической проблемы, т.к. в мою локальную сеть включен и мой внешний веб-сервер [сайты: karagodin.com, stepanivanovichkaragodin.org]. Именно по этой причине я детально и пытался уточнить у провайдера, о каком именно «проблемном» устройстве идет речь? Но, когда выяснилось, что «проблема» именно в моем личном ноутбуке, то тут уже стало всё совсем интересно и интригующе!

Но, у истории есть предистория.

Несколько недель назад я начал отмечать странности с обычным интернетом. Складывалось такое впечатление, что кто-то снифит трафик (причем еще и фильтруя его) (как будто стоит какой-то или буфер, или трестируется некая новая СОРМ-система). Например, некоторые сайты не грузились (причем сегментно, тематически), либо грузились частично (битыми блоками, с потерей части .css-стилей и т. п. ), почтовые программы при этом начинали жаловаться на проблемы с подлинностью сертификатов соединения и пр. Но, стоило включить VPN, как все эти непонятные технические сбои мгновенно пропадали. При этом, работа моего веб-сервера (у него свои порты) была всегда в полном порядке. Проблемы были именно на уровне рядового устройства, подключенного к роутеру и пытающегося выйти во внешний интернет.

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// копия в телегам-канале: t.me/karagodincom/40

// тема ведется в блоге: karagodin.com/?p=4295