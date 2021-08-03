В обменной сети Lentainform, созданной на базе украинского «Маркетгида», была обнаружена существенная доля трафика, отдаваемого партнёрам из открытых в фоне вкладок браузера, о чём сообщил ТГ-канал «Медиатехнолог»

Механизм функционирования обменных сетей следующий: после клика по тизеру на сайте партнёра, посетитель новостного сайта попадает на транзитную страницу обменной сети, на которой он в среднем делает больше одного клика, что позволяет обменным сетям иметь профицит трафика, обеспечивающий возможность ведения бизнеса по продаже трафика.

В основном, и конкретно — в случае Lentainform, вкладки, по которым читатель кликает на транзитной странице, открываются в новом окне, оставляя транзитную страницу открытой в фоновой вкладке браузера. Данное поведение сайта получилось повторить редактору Roem.ru

До перенаправления

В случае с Lentainform транзитная страница через несколько минут перенаправляет фоновую вкладу браузера на новую страницу партнёра, что обеспечивает Lentainform зачёт дополнительного перехода в статистике и существенно искажает статистику реальных переходов пользователей из обменной системы.

После перенаправления

Фактически Lentainform ухудшает реальные показатели охвата своих партнёров (Ria.ru, Rt.com, издания Rambler’a и так далее) при сохранении видимости, что всё нормально, и к ним пришёл реальный живой пользователь. При этом фактического внимания «глазами» со стороны пользователя сайт не получает.

Директор по интернет-продуктам, руководитель сайта Profile.ru Игорь Ворошилов прокомментировал сообщение Roem так:

«Анализ трафика Lentainform еще год назад привел нас к выводу об отказе в сотрудничестве с этой сетью. Я удивлен, что ведущие СМИ только сейчас заметили, мягко говоря, их некорректное поведение на рынке»

UPD: как мы выяснили, обменная сеть «24СМИ» делает то же самое.